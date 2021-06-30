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29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу

30.06.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они уже доказали, что умеют учиться, каждый верит в себя и полон планов. 29 июня лучших выпускников страны чествовали на Республиканском балу, а напутствия во взрослую жизнь звучали из уст Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу

Обращаясь ко вчерашним студентам, Александр Лукашенко подчеркнул, что государство и сегодня возлагает особую надежду на каждого из них. Ведь во многом от тех, кто собрался в зале Дворца Независимости, как и в целом от молодежи зависит, какой наша страна будет завтра.

«Не все еще у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу

29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу

Во время Республиканского бала также состоялась церемония награждения его участников. Благодарности Президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов. Ну и конечно, помимо наград, самые яркие эмоции важного события запечатлели совместным снимком с главой государства.

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Новости Беларуси. Они уже доказали, что умеют учиться, каждый верит в себя и полон планов. 29 июня лучших выпускников страны чествовали на Республиканском балу, а...
 
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