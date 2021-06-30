﻿ Число политзаключенных в Беларуси выросло до 526 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 526 человек

30.06.2021 09:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации 29 июня признали политзаключенными еще 6 человек, в результате чего общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 526 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Все шестеро признаны политзаключенными в связи с уголовным преследованием со стороны властей и лишением свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

Максим Ширинский осужден судом Кореличского района Гродненской области по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Вячеслав Уласевич осужден 31.05.2021 года судом Барановичского района Брестской области по ст. 370 УК за сорванный государственный флаг к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Алексей Капитонов осужден 22.02.2021 года судом Первомайского района г. Витебска по ст.369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Егор Карапузов осужден 11.02.2021 года судом Витебского района по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Константин Синкевич осужден по ст. 369 УК в Витебске за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Александр Бабкин осужден 28 июня 2021 года судом Минского района по ст. 368 УК за оскорбление президента к одному году колонии.

Белорусские правозащитники в очередной раз потребовали от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитные организации 29 июня признали политзаключенными еще 6 человек, в результате чего общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 526...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс США предлагает запретить продажу билетов на рейсы между Америкой и Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by