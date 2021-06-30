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Определились все пары 1/4 финала футбольного Евро-2020. Расписание

30.06.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны четвертьфинальные пары XVI чемпионата Европы по футболу. Матчи 1/4 финала Евро-2020 состоятся 2-3 июля, передает Укринформ.

Расписание четвертьфинальных поединков Евро-2020:

Швейцария - Испания (Санкт-Петербург)

Бельгия - Италия (Мюнхен)

Чехия - Дания (Баку)

Украина - Англия (Рим).

Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион «Уэмбли» в Лондоне.
 
 
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Стали известны четвертьфинальные пары XVI чемпионата Европы по футболу. Матчи 1/4 финала Евро-2020 состоятся 2-3 июля, передает Укринформ.
 
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