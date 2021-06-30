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Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Софьей Сапегой

30.06.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственные действия с задержанной в Беларуси россиянкой Софьей Сапегой продолжаются, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" ее адвокат Александр Филанович во вторник.

"На этой неделе с Софьей продолжаются следственные действия. На размещение какой-либо информации о заключении или не заключении досудебного соглашения она не давала. Чувствует себя Софья хорошо. Подробности можно узнать у родственников. Без комментариев", - сказал Филанович.
 
 
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Следственные действия с задержанной в Беларуси россиянкой Софьей Сапегой продолжаются, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" ее адвокат Александр Филанович во...
 
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