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Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Софьей Сапегой
Источник материала: Партизан
Следственные действия с задержанной в Беларуси россиянкой Софьей Сапегой продолжаются,
"На этой неделе с Софьей продолжаются следственные действия. На размещение какой-либо информации о заключении или не заключении досудебного соглашения она не давала. Чувствует себя Софья хорошо. Подробности можно узнать у родственников. Без комментариев", - сказал Филанович.
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Следственные действия с задержанной в Беларуси россиянкой Софьей Сапегой продолжаются, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" ее адвокат Александр Филанович во...
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