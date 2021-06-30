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Телеграм-каналы поддерживают версию Сивиккого: Российский аналитик: Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум

30.06.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-"планового" прибытия секретаря Совбеза РФ в Минск, пишет российский прокремлевский телеграм-канал "Минская Семибоярщина".

Николай Патрушев озвучил Лукашенко согласованную позицию Путина, Байдена и Си Цзиньпина по формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения рукотворного белорусского политического кризиса.

По итогам жёсткого и суперзакрытого разговора руководителей Китая и России в части касающейся принято окончательное решение. Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум.

Напомним, что ранее эту версию озвучил белорусский политолог Аресний Сивицкий.
 
Теги: Минск
 
 
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На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-"планового" прибытия секретаря Совбеза РФ в...
 
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