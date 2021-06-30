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Минтранс США предлагает запретить продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь

30.06.2021 09:45 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Минтранс США 29 июня издал документ, в котором предлагает запретить продажу авиабилетов между США и Беларусью, прописано, что это коснётся и билетов в том числе с пересадкой. 

Такие меры ведомство обосновывает посадкой в Минске самолета Ryanair и решением Госдепа об ограничении транспортного сообщения с Беларусью. Однако возможны исключения - например, для полётов по гуманитарным причинам или из соображений национальной безопасности.

До 1 июля по поводу такого решения должны высказаться заинтересованные органы в США, позже оно может вступить в силу.

Минтранс США предлагает запретить продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании  совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.

В Беларуси создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanai. По факту ложного сообщения СК Беларуси возбудил уголовное дело.

Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Также лидеры ЕС приняли решение ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси в ответ на данный инцидент.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая на экстренном заседании приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) 2 июня предписало национальным компетентным органам государств-членов EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, что проведение операций в воздушном пространстве Беларуси больше не допускается, если это не требуется для обеспечения безопасности полетов в непредвиденных обстоятельствах.

4 июня Совет ЕС "решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех типов". Запрет начал действовать с 5 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Минтранс США 29 июня издал документ, в котором предлагает запретить продажу авиабилетов между США и Беларусью, прописано, что это коснётся и билетов в том числе...
 
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