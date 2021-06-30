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Репрессивный каток. Власти расширили полномочия спецкомиссии по информационной безопасности
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Материалы любых СМИ в Беларуси могут проверить на предмет причинения вреда национальным интересам.
Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере получила право определять, наносит ли продукция СМИ «вред национальным интересам». Причем, как отмечает
Как говорится в документе, проверять специальная комиссия сможет не только белорусские СМИ, но и иностранные, включая интернет-ресурсы и сетевые издания.
Согласно «Концепции национальной безопасности», к нанесению вреда национальным интересам, среди прочего, относятся:
– «навязывание политического курса, не отвечающего национальным интересам»;
– «проявления социально-политического, религиозного, этнического экстремизма и расовой вражды»;
– «резкое или масштабное снижение доверия граждан к основным государственным институтам»;
– «деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государственные институты, наносящее ущерб национальным интересам»;
– «активизация эмиграционных процессов, рост нерегулируемой иммиграции в страну».
Всего в списке «потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности» (Ст.27
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Материалы любых СМИ в Беларуси могут проверить на предмет причинения вреда национальным интересам.
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