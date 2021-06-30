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Репрессивный каток. Власти расширили полномочия спецкомиссии по информационной безопасности

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Материалы любых СМИ в Беларуси могут проверить на предмет причинения вреда национальным интересам.

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере получила право определять, наносит ли продукция СМИ «вред национальным интересам». Причем, как отмечает Еврорадио, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 28 июня, а вступил он в силу еще до подписания – 26-го.

Как говорится в документе, проверять специальная комиссия сможет не только белорусские СМИ, но и иностранные, включая интернет-ресурсы и сетевые издания.

Согласно «Концепции национальной безопасности», к нанесению вреда национальным интересам, среди прочего, относятся:

– «навязывание политического курса, не отвечающего национальным интересам»;

– «проявления социально-политического, религиозного, этнического экстремизма и расовой вражды»;

– «резкое или масштабное снижение доверия граждан к основным государственным институтам»;

– «деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государственные институты, наносящее ущерб национальным интересам»;

– «активизация эмиграционных процессов, рост нерегулируемой иммиграции в страну».

Всего в списке «потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности» (Ст.27 «Концепции национальной безопасности») перечислено более 30 пунктов.

 
 
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Материалы любых СМИ в Беларуси могут проверить на предмет причинения вреда национальным интересам.
 
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