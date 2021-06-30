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Шульман: «Бывает, неблагодарный избиратель уже немножко утомлен вашими достоинствами. Что вам остается?»
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Про предстоящие президентские выборы в стране, где власти тоже были ковид-скептиками и посол которой в мае вручил верительные грамоты Лукашенко. В целом, судя по происходящему, ее можно назвать «побратимом» белорусских властей.
Даниэль Оргета, уличный портрет. Фото Reuters
Речь о Никарагуа и очередном выдвижении президента Даниэля Ортега.
– Ему сейчас 75 годиков. Он хочет опять стать президентом, – рассуждает политолог Екатерина Шульман на
У них 15 оппозиционных лидеров за последние недели задержано. Из них 5 кандидатов в президенты. Вот так получилось. Просто кандидат за кандидатом оказываются просто каким-то нехорошим экстремистом.
Там тоже, надо сказать, не то чтобы свирепствуют. Домашний арест в основном. Вот журналистка одна, один политолог, экономист, один бывший дипломат. Они обвиняются в нарушении национальной безопасности. То есть всего 15 оппозиционных лидеров, из них 5 баллотировавшихся в президенты.
Когда вам 75 лет, и вы уже с 85-го года, так или иначе, присутствуете на государственных постах, то бывает, что неблагодарный, капризный избиратель уже немножко утомлен вашими достоинствами, уже не с той приязнью смотрит на них, как в 1990 году, например.
Поэтому что вам остается? Вам остается этот любимый наш политический прием, а именно недопуск. Счастье состоит в том, что в наше время всего лишь домашнего ареста, кажется, достаточно для обеспечения нужного электорального результата.
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Шульман: «Бывает, неблагодарный избиратель уже немножко утомлен вашими достоинствами. Что вам остается?»
Про предстоящие президентские выборы в стране-«побратиме» белорусских властей.
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