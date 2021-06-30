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Главы Белорусской православной церкви и Министерства обороны обсудили важность духовных основ для службы в армии

30.06.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главы Белорусской православной церкви и Министерства обороны обсудили важность духовных основ для службы в армии

Духовно-нравственное воспитание военных и взаимодействие армии с православной церковью. В Минске прошла встреча Министра обороны с митрополитом Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси.

Приверженность христианским и военно-патриотическим идеалам поддерживают в военном ведомстве. Милосердие, веротерпимость и гражданскую ответственность ценят и в церкви, и в армии. Тема возвращения к духовным основам актуальна, как никогда. О необходимости беречь вековые устои белорусов говорил Президент во время недавнего посещения Жировичского мужского монастыря.

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Теги: Минск
 
 
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Духовно-нравственное воспитание военных и взаимодействие армии с православной церковью. В Минске прошла встреча Министра обороны с митрополитом Вениамином,...
 
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