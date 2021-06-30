Источник материала: ОНТ

В центре Европы – тысячи людей на грани голода, без медицинской и гуманитарной помощи. Нелегальные мигранты в Бельгии проводят голодовку, чтобы избежать депортации. По их словам, они без еды около месяца.

Около 250 человек укрылись в церкви в центре Брюсселя и более 200 – в других местах столицы Евросоюза. Они требуют вида на жительства и права на работу. Это дает возможность получать пособия и льготы, без которых выжить в Европе практически невозможно. Только в Бельгии около 150 тысяч нелегалов – у многих проблемы со здоровьем, психикой, есть случаи попыток самоубийств.

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