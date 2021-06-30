ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Билеты в Летний амфитеатр на концерты Славянского базара можно купить дешевле на 30%

30.06.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Билеты в Летний амфитеатр на концерты Славянского базара можно купить дешевле на 30%

Подарок к юбилею фестиваля: организаторы Славянского базара 30 июня снизят стоимость билетов на целых 30%.

Стоит поторопиться: акция действует всего один день – в честь 30-летия музыкального форума. Скидка работает только для физических лиц и распространяется на концерты в Летнем амфитеатре.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Как раз она является самым таким приятным сюрпризом и подарком, во-первых, это самая большая площадка, во-вторых, она больше всего привлекает зрителя, говорят, что если не был в Летнем амфитеатре, то ты не был на Славянском базаре».

Напомним, 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарок к юбилею фестиваля: организаторы Славянского базара 30 июня снизят стоимость билетов на целых 30%. Стоит поторопиться: акция действует всего один день – в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by