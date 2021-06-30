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Билеты в Летний амфитеатр на концерты Славянского базара можно купить дешевле на 30%
Источник материала: ОНТ
Подарок к юбилею фестиваля: организаторы Славянского базара 30 июня снизят стоимость билетов на целых 30%.
Стоит поторопиться: акция действует всего один день – в честь 30-летия музыкального форума. Скидка работает только для физических лиц и распространяется на концерты в Летнем амфитеатре.
Напомним, 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля.
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Подарок к юбилею фестиваля: организаторы Славянского базара 30 июня снизят стоимость билетов на целых 30%. Стоит поторопиться: акция действует всего один день – в...
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