Билеты в Летний амфитеатр на концерты Славянского базара можно купить дешевле на 30%

Источник материала: ОНТ

Подарок к юбилею фестиваля: организаторы Славянского базара 30 июня снизят стоимость билетов на целых 30%.

Стоит поторопиться: акция действует всего один день – в честь 30-летия музыкального форума. Скидка работает только для физических лиц и распространяется на концерты в Летнем амфитеатре.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Как раз она является самым таким приятным сюрпризом и подарком, во-первых, это самая большая площадка, во-вторых, она больше всего привлекает зрителя, говорят, что если не был в Летнем амфитеатре, то ты не был на Славянском базаре».

Напомним, 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram