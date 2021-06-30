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Деньги из воздуха: Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 миллионов киловатт-часов

30.06.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Деньги из воздуха: Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 миллионов киловатт-часов

«Зеленую энергию» в Беларуси добывают буквально из воздуха. Новогрудская ветроэлектростанция уже выработала более 130 миллионов киловатт-часов.

10 лет назад в Гродненской области начал работу первый ветряк мощностью 1,5 мегаватта. Опыт оказался удачным – было принято решение о создании здесь ветропарка. Сегодня суммарная мощность возросла до 9 мегаватт. Есть планы по расширению использования энергии ветра – возведенная здесь инфраструктура позволяет нарастить объемы.

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«Зеленую энергию» в Беларуси добывают буквально из воздуха. Новогрудская ветроэлектростанция уже выработала более 130 миллионов киловатт-часов. 10 лет назад в...
 
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