Деньги из воздуха: Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 миллионов киловатт-часов

Источник материала: ОНТ

«Зеленую энергию» в Беларуси добывают буквально из воздуха. Новогрудская ветроэлектростанция уже выработала более 130 миллионов киловатт-часов.

10 лет назад в Гродненской области начал работу первый ветряк мощностью 1,5 мегаватта. Опыт оказался удачным – было принято решение о создании здесь ветропарка. Сегодня суммарная мощность возросла до 9 мегаватт. Есть планы по расширению использования энергии ветра – возведенная здесь инфраструктура позволяет нарастить объемы.

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