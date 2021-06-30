Гороскоп на 1 июля: коммерческая выгода у Тельцов и Весов, а также напряженный день у Стрельцов

Источник материала: ОНТ

Завтра у Овнов может не хватить знаний и опыта для решения некоторых вопросов, касающихся вашей личной жизни и текущих дел. Звёзды советуют вам прислушаться к мнению друзей.

Ловкость и оптимизм помогут Тельцам найти выгоду в коммерческой сделке, даже если обстоятельства будут складываться не так, как вы планировали. Запаситесь терпением.

Близнецы завтра приложат максимум усилий для того, чтобы быть в центре внимания. Не принимайте близко к сердцу возражения по поводу ваших мыслей о работе, жизни и любви.

Раки с особым вдохновением займутся обустройством своего дома. Ваши организаторские способности помогут заинтересовать идеей близких родственников. К тому же, без их помощи вам не обойтись.

Львам звёзды обещают эмоциональный день. Постарайтесь посвятить больше времени любимому человеку. Если между вами были разногласия, то завтра их можно легко исправить.

Не всем придётся по нраву прямолинейность Дев. Чтобы избежать конфликтов, сведите общение к минимуму. Не стоит принимать поспешных выводов и выдавать желаемое за действительное.

День удачный для финансовых операций и сделок у Весов. Вас ожидают приятные сюрпризы. Особенно удивит поведение некоторых людей. На смену неприязни и настороженности придёт симпатия.

Скорпионы готовы делиться идеями с единомышленниками. Успех не заставит себя долго ждать. Вечер подходит для романтического свидания, которое подарит вам массу позитивных эмоций.

Напряжённый день у Стрельцов. Частая смена настроения из-за пустяков может ухудшить взаимоотношения с коллегами и друзьями. К концу дня вам удастся восстановить гармонию.

Козероги смогут преодолеть все неурядицы. Звёзды рекомендуют вам проявить изобретательность и извлечь пользу из происходящего. Приятные встречи улучшат ваше настроение.

Новые дела внесут коррективы в планы Водолеев. Завтра у вас появится возможность укрепить деловые связи и помириться с теми, с кем вы давно были в ссоре.

Благоприятный и плодотворный день у Рыб. Появится шанс пообщаться с теми, о ком вы прежде слышали много хорошего. Там, где дело касается денег, полагайтесь только на свою интуицию.

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