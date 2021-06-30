|
Белорусскую АЭС посетит комиссия МАГАТЭ
Источник материала: ОНТ
Белорусскую атомную электростанцию 30 июня посетит комиссия МАГАТЭ. В экспертную группу входят специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США.
Они проверят работу системы физической защиты БелАЭС, а также доступ на объекты станции. Основная цель – проанализировать состояние национального режима ядерной безопасности Беларуси и его соответствие международным документам.
Напомним, это не первый визит специалистов Международного агентства: все предыдущие подтвердили высокий уровень безопасности станции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскую атомную электростанцию 30 июня посетит комиссия МАГАТЭ. В экспертную группу входят специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США. Они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)