Белорусскую АЭС посетит комиссия МАГАТЭ

Источник материала: ОНТ

Белорусскую атомную электростанцию 30 июня посетит комиссия МАГАТЭ. В экспертную группу входят специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США.

Они проверят работу системы физической защиты БелАЭС, а также доступ на объекты станции. Основная цель – проанализировать состояние национального режима ядерной безопасности Беларуси и его соответствие международным документам.

Напомним, это не первый визит специалистов Международного агентства: все предыдущие подтвердили высокий уровень безопасности станции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram