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Белорусскую АЭС посетит комиссия МАГАТЭ

30.06.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусскую АЭС посетит комиссия МАГАТЭ

Белорусскую атомную электростанцию 30 июня посетит комиссия МАГАТЭ. В экспертную группу входят специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США.

Они проверят работу системы физической защиты БелАЭС, а также доступ на объекты станции. Основная цель – проанализировать состояние национального режима ядерной безопасности Беларуси и его соответствие международным документам.

Напомним, это не первый визит специалистов Международного агентства: все предыдущие подтвердили высокий уровень безопасности станции.

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Белорусскую атомную электростанцию 30 июня посетит комиссия МАГАТЭ. В экспертную группу входят специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США. Они...
 
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