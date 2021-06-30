VIII Форум регионов Беларуси и России: в центре внимания цифровизация, безопасность и бизнес

Источник материала: ОНТ

Продолжается форум регионов Беларуси и России. 30 июля – 2-й день: его центральное событие – заседание межпарламентских комиссий двух стран. А первый день посвятили актуальной теме цифровизации в Союзном государстве и ее безопасности.

Эксперты обсудили единые правила хранения и защиты информации, электронные государственные сервисы и противодействие киберугрозам. Новые технологии, при всем удобстве, создают дополнительные риски. Речь уже не только о личном пространстве пользователя, но и о госбезопасности. Для этого в Союзном государстве должны быть единые правила, отраженные также в законодательствах Беларуси и России.

Особое внимание на 8-м по счету Форуме регионов двух стран уделят вопросам взаимодействия деловых кругов. Ожидается подписание контрактов на сумму до 900 миллионов долларов. Основным событием форума станет пленарное заседание с участием президентов Беларуси и России – он пройдет 1 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram