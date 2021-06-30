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Белорусские экономисты отмечают профессиональный праздник

30.06.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские экономисты отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник 30 июня отмечают белорусские экономисты. В этот день ровно 100 лет назад в Минске начала работу Государственная плановая комиссия БССР. Ее преемником уже 27 лет выступает Министерство экономики.

Его специалисты не стоят у станков и не работают в поле, но именно они обеспечивают все процессы хозяйственной деятельности. Когда работник получает зарплату или руководитель видит перед собой бюджет на год или отчет по результатам прошедшего – это результат труда экономистов. Профессиональный праздник они отмечают уже 21-й раз.

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Теги: Минск
 
 
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Профессиональный праздник 30 июня отмечают белорусские экономисты. В этот день ровно 100 лет назад в Минске начала работу Государственная плановая комиссия БССР. Ее...
 
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