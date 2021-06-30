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Праздник 30 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Источник материала: UDF
В материале ниже читайте о главных запретах и приметах этого дня. Также мы расскажем, кто именинник.
В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки.
На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.
Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.
Г
лавные приметы этого дня:
Гроза на Мануила – к хорошему урожаю.
Багровый закат 30 июня - будет непогода.
Увидеть радугу на небе вечером 30 июня – погода будет ясной.
Яркий восход солнца – к богатому урожаю.
Вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду.
Красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.
Что категорически нельзя делать в этот день:
В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.
В этот день нельзя купаться в водоемах юным девушкам.
Лучше в этот день остаться дома.
День ангела в этот день у Валерия. Не забудьте поздравить с именинами.
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День ангела в этот день у Валерия. Не забудьте поздравить с именинами.
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