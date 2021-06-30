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лавные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 30 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины День ангела в этот день у Валерия. Не забудьте поздравить с именинами.

В материале ниже читайте о главных запретах и приметах этого дня. Также мы расскажем, кто именинник.В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки.На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.Гроза на Мануила – к хорошему урожаю.Багровый закат 30 июня - будет непогода.Увидеть радугу на небе вечером 30 июня – погода будет ясной.Яркий восход солнца – к богатому урожаю.Вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду.Красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.В этот день нельзя купаться в водоемах юным девушкам.Лучше в этот день остаться дома.День ангела в этот день у Валерия. Не забудьте поздравить с именинами.