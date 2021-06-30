Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

3-е место – Девы

2-е место – Скорпионы

1-е место – Овны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы знаки зодиака мужей-тиранов. А какой знак у вашего мужа? Обычно такие мужчины кажутся многим «принцем на белом коне».

Обычно такие мужчины кажутся многим «принцем на белом коне», ведь во время романтических свиданий и прогулок они будут вести себя с вами, как настоящие романтики: делать красивые жесты, дарить подарки и уделять внимание. Но есть одно НО: все это продлится вплоть до момента, пока вы не начнете жить вместе. Уже на первой неделе сожительства вы столкнетесь с его деспотичностью.Во-первых, они являются самым педантичным знаком, ведь именно для них порядок – это основа жизни. Но порядок они понимают по-своему: все должно лежать на тех местах, где они оставили вещи, а если вы их перенесете – быть беде. К тому же для них невероятно важно находиться в очень чистом пространстве, но при этом сами уборку они не особо не любят. Следовательно, вам все свое свободное время придется мыть полы и протирать все от пыли.Во-вторых, мужчины-Девы любят считать деньги, при этом лишний раз не хотят их отдавать. То есть подарки закончатся еще на букетно-конфетном периоде. Вам всегда нужно будет придерживаться планов своего избранника, потому что его жизнь расписана на год вперед. Готовьтесь полностью подстраиваться под его желания.Сначала стоит отметить, что эти мужчины по натуре своей манипуляторы, которые могут сломать даже самый сильный женский характер и заставить плясать под свою дудку.Он может постоянно давить на женщину, ревновать к каждому прохожему, при этом вселяя в нее всепоглощающее чувство вины. Его собственничество будет распространяться на ваш досуг, внешний вид, а также на ваше личное пространство. Скорпионы мечтают иметь над избранницей полную власть, а в случае неповиновения – будет стараться обидеть и наслаждаться этим. Победить такого мужчину сможет лишь та, которая легко справляется со всеми манипуляциями либо сама может манипулировать не хуже него.Несмотря на то, что этот знак обычно не склонен к манипуляциям и не будет так сильно хитрить, как Скорпион, стоит готовиться к тому, что он будет крайне несдержанным. По своей натуре Овен является достаточно вспыльчивым человеком.Обычно Овны эгоистичны, потому что только их мнение имеет место быть. Остальные же должны с ними соглашаться, либо они будут спорить и упираться до последнего. Ведь только они всегда правы, только они могут решать, что делать. А ваше мнение учитываться не будет.