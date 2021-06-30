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«Берегите свой имидж». Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси

30.06.2021 10:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Берегите свой имидж». Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси
Кадр из видео
Александр Лукашенко во вторник, 29 июня, принял участие в Республиканском балу, который прошел по Дворце Независимости. Он обратился к выпускникам вузов и отметил, что возможно, кто-то из них будет стоять на его месте.

Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Кто-то из вас будет стоять вместо меня на вот этом месте. И к этому нужно готовиться. Будете или не будете, но надо готовиться. Поэтому научитесь думать о будущем страны, берегите свой имидж и свое лицо. Я много-много лет учился. Гораздо больше, чем вы. У нас, да и у вас, всегда была поговорка: «Сначала студент работает на зачетку, а потом она начинает работать на него». И в этом есть смысл, - сказал Лукашенко.

Он добавил, что всегда учился отлично и это связано не с тем, что зачетка работала на него.

- Просто тогда все было очень строго. Наверное, и у вас сейчас не проще, но не настолько, насколько у нас…Я это говорю к тому, что сегодня вы формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы, сформировав его, он завтра работал на вас, - и это будет нормально, - подчеркнул Лукашенко.
 
 
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Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
 
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