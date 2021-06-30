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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Берегите свой имидж». Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».- Кто-то из вас будет стоять вместо меня на вот этом месте. И к этому нужно готовиться. Будете или не будете, но надо готовиться. Поэтому научитесь думать о будущем страны, берегите свой имидж и свое лицо. Я много-много лет учился. Гораздо больше, чем вы. У нас, да и у вас, всегда была поговорка: «Сначала студент работает на зачетку, а потом она начинает работать на него». И в этом есть смысл, - сказал Лукашенко.Он добавил, что всегда учился отлично и это связано не с тем, что зачетка работала на него.- Просто тогда все было очень строго. Наверное, и у вас сейчас не проще, но не настолько, насколько у нас…Я это говорю к тому, что сегодня вы формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы, сформировав его, он завтра работал на вас, - и это будет нормально, - подчеркнул Лукашенко.