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Кадровый провал? Помощник Лукашенко ушел в отставку, поработав два месяца
Источник материала: UDF
Александр Бутарев / «Горецкий вестник»
О причинах отставки не сообщается.
Александр Бутарев был назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области 5 апреля 2021 года.
Он родился в 1972 году в деревне Трилесино Горецкого района. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию управления.
С 1999 по 2007 год работал на разных руководящих должностях в Шкловском районе. Затем был первым замом председателя Круглянского райисполкома, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совмина, первым заместителем председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.
С июля 2019 года Бутарев возглавлял Горецкий районный исполнительный комитет.
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О причинах отставки не сообщается.
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