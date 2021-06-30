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Кадровый провал? Помощник Лукашенко ушел в отставку, поработав два месяца

30.06.2021 10:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кадровый провал? Помощник Лукашенко ушел в отставку, поработав два месяца
Александр Бутарев / «Горецкий вестник»
Лукашенко принял отставку помощника по Минской области, о чем свидетельствует указ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале, пишет Tut.by.

О причинах отставки не сообщается.

Александр Бутарев был назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области 5 апреля 2021 года.

Он родился в 1972 году в деревне Трилесино Горецкого района. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию управления.

С 1999 по 2007 год работал на разных руководящих должностях в Шкловском районе. Затем был первым замом председателя Круглянского райисполкома, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совмина, первым заместителем председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.

С июля 2019 года Бутарев возглавлял Горецкий районный исполнительный комитет.
 
 
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