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Александр Бутарев / «Горецкий вестник»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кадровый провал? Помощник Лукашенко ушел в отставку, поработав два месяца О причинах отставки не сообщается.

О причинах отставки не сообщается.был назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области 5 апреля 2021 года.Он родился в 1972 году в деревне Трилесино Горецкого района. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию управления.С 1999 по 2007 год работал на разных руководящих должностях в Шкловском районе. Затем был первым замом председателя Круглянского райисполкома, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совмина, первым заместителем председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.С июля 2019 года Бутарев возглавлял Горецкий районный исполнительный комитет.