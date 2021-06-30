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В Гродно задержали "скрутчиков" ниппелевых колпачков

30.06.2021 10:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередных "скрутчиков" ниппелевых колпачков задержали в Гродно. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем 25 июня сотрудник областного УВД заметил возле своего автомобиля компанию малолетних, которые снимали с шин защитные колпачки. Мужчина доставил детей в РОВД. Выяснилось, им от 8 до 12 лет. По словам несовершеннолетних, о противоправном занятии они узнали от знакомых и занимаются этим с начала месяца. Парни успели снять почти 80 колпачков и 40 автомобильных значков. Похищенное прятали на даче и на лестничной площадке в подъезде, обменивались аксессуарами между собой и продавали их", - рассказали в МВД.

По всем фактам сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В ГУОПП МВД сообщили, что подобные случаи фиксируются в различных регионах республики. Их предпосылкой среди школьников стал соревновательный челлендж в социальной сети (участники пытаются выделиться, демонстрируя количество скрученных колпачков и сорванных значков).

"Уважаемые родители, контролируйте, чем заняты ваши дети, в том числе в интернете. Напомните о недопустимости подобных занятий. Ведь за мелкое хищение предусмотрено административное наказание, а за кражу - уголовное. В обоих случаях ответственность наступает с 14 лет. Более того, родители (опекуны) должны будут возместить ущерб владельцу транспортного средства", - добавили правоохранители.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Днем 25 июня сотрудник областного УВД заметил возле своего автомобиля компанию малолетних, которые снимали с шин защитные колпачки. Мужчина доставил детей в РОВД....
 
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