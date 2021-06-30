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В Крупках бывшего директора автопарка приговорили к 4 годам колонии за превышение служебных полномочий

30.06.2021 10:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Крупского района вынес обвинительный приговор бывшему директору филиала "Автомобильный парк №18" ОАО "Миноблавтотранс" по уголовному делу о превышении власти и служебных полномочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемый приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, а также воспитательской деятельностью, на срок 5 лет.

По решению суда с обвиняемого в пользу потерпевшего будет взыскана компенсация морального вреда в сумме Br4 тыс.

Приговор, который был вынесен 28 июня, в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По информации пресс-службы суда, обвиняемый, занимая на тот момент должность директора филиала "Автомобильный парк №18" ОАО "Миноблавтотранс", 22 декабря 2018 года в рабочее время, находясь в приемной административного здания филиала, несколько раз ударил потерпевшего работника. Также он требовал, чтобы тот написал заявление о своем увольнении по собственному желанию без пояснения причин. Причинами таких действий руководителя стали месть за то, что работник возразил против увольнения коллеги, а также якобы допущенные ранее потерпевшим при исполнении своих служебных обязанностей факты грубого общения с гражданами. Тем самым директор филиала "причинил существенный вред правам и законным интересам работника, дискредитировал себя и подорвал авторитет руководителя структурного подразделения государственного предприятия", отметили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор, который был вынесен 28 июня, в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
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