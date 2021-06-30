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Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Чаус, заместитель генерального директора ОАО «БМЗ»:
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Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы
Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости...
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