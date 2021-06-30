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Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы

30.06.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас это новые возможности, новые связи». Идет второй день VIII Форума регионов Беларуси и России

Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы

Владимир Чаус, заместитель генерального директора ОАО «БМЗ»:
В рамках форума подняты очень актуальные вопросы цифровизации. Белорусский металлургический завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы. Как результат – подписание трех соглашений на поставку нашей продукции.

 
 
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Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости...
 
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«Для нас это новые возможности, новые связи». Идёт второй день VIII Форума регионов Беларуси и России
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