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«Путешествую без COVID-19»: в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать только экспресс-тесты ПЦР. Что еще изменится

30.06.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут выполнять только экспресс-тесты методом ПЦР по технологии SmartAmp, что позволит значительно увеличить мощность лаборатории

«Путешествую без COVID-19»: в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать только экспресс-тесты ПЦР. Что еще изменится
В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать только экспресс-тесты ПЦР. Что еще изменится

В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут выполнять только экспресс-тесты методом ПЦР по технологии SmartAmp, что позволит значительно увеличить мощность лаборатории, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.

Как работает лаборатория

Лаборатория в столичном аэропорту работает: по будням с 6:30 до 18:00, в субботу и воскресенье — до 17:00 с техническим перерывом с 12:00 до 13:00.

Что нужно для прохождения теста

Забор биологического материала на ПЦР-исследование осуществляется только при наличии авиабилета и электронной записи с 7:00 до 16:00 (в субботу и воскресенье — до 15:00). При этом граждане, записавшиеся на сайте, но не имеющие авиабилета или с билетом на любой другой вид транспорта, приниматься не будут.

Как записаться

Запись на тестирование на следующий день начинается на сайте http://www.minsksanepid.by в 7:00. То есть, к примеру, 4 июля с 7:00 можно записаться на 5 июля.

Когда выдают результат

Выдавать результаты исследований будут после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее чем через 2 часа с момента забора материала и оформления документов.

Сколько стоит тест

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp на 1 июля 2021 г. составляет:

— для резидентов Республики Беларусь — 67 рублей 43 копейки;

— для нерезидентов — 85 рублей 20 копеек.


Можно ли внести данные в систему «Путешествую без COVID-19»

Граждане, направляющиеся с территории Беларуси в государства — члены ЕврАзЭС, должны получать результаты теста на инфекцию COVID-19 в системе «Путешествую без COVID-19».

Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19» на 1 июля составляет:


— для резидентов Республики Беларусь — 71 рубль 03 копейки;

— для нерезидентов — 88 рублей 80 копеек.

Где еще проводят тестирование для путешественников

Лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная на территории железнодорожного вокзала в Минске, проводит ПЦР-исследования на COVID-19 только при наличии железнодорожного билета и электронной записи.

Лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная по адресу: ул. П. Бровки, 13, проводит ПЦР-исследования на COVID-19 при наличии любого документа, подтверждающего выезд, и электронной записи.

Стоимость ПЦР-исследования на 1 июля в этих лабораториях составляет:

— для резидентов Республики Беларусь — 37 рублей 56 копеек;

— для нерезидентов — 50 рублей 26 копеек.

Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19»:

— для резидентов Республики Беларусь — 41 рубль 16 копеек;

— для нерезидентов — 53 рубля 86 копеек.

Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и ул. Бровки, 13, можно получить по будням по телефону 8 (017) 319-69-84 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
 
Теги: Минск
 
 
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