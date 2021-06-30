БЕЛАЗ создает технику нового класса для аэропортов – такого в Жодино еще не делали!

пише т abw.by Первая новинка – это мини-тягач для буксировки багажных и контейнерных телег БЕЛАЗ-34010. Такая машина будет работать челноком между багажным терминалом аэропорта и самолетами,т abw.by





Вторая новинка – универсальный тягач БЕЛАЗ-34020, который предназначен для буксировки всевозможных средств наземного обслуживания в аэропортах.









Как видите, оба тягача в значительной степени унифицированы между собой. Обе машины будут оснащены 80-сильным дизельным двигателем и гидромеханической трансмиссией (3+3). Тяговое усилие у багажного тягача – 32 кН, у универсального – 40кН. Обе машины будут иметь полный привод с возможностью отключения переднего ведущего моста.





Появление мини-тягачей в модельной линейке Белорусского автозавода укладывается в принятую ранее стратегию – вывести на рынок полный ряд техники для обслуживания аэропортов.

Напомним, что Белорусский автозавод выпускает аэродромные тягачи с 1978 года. Сначала они могли буксировать самолеты общей массой до 100 (БелАЗ-6411) и 200 (БелАЗ-7421) тонн. Позже появились модификации для воздушных судов взлетной массой 210 (БелАЗ-74211) и 260 (БелАЗ-74212) тонн.

Сегодня в Жодино выпускаются тягачи нового поколения, которые могут буксировать самолеты весом до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием. Это БЕЛАЗ-74270 и его двухкабинная модификация БЕЛАЗ-74271.





Готовится к выпуску аэродромный тягач БЕЛАЗ-54010 "компакт-класса", способный буксировать легкие авиалайнеры взлетной массой до 150 тонн.





Проектируются тягачи для буксировки воздушных судов 1-го класса взлетной массой до 50 тонн и 3-го класса взлетной массой до 260 тонн, которая в перспективе полностью заменит выпускаемую серийно модель БЕЛАЗ-74212.







