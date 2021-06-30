Помощник Лукашенко по Минской области уволен после трёх месяцев работы

Документ об освобождении от должности Бутарева опубликован на Национальном правовом интернет-портале 30 июня. В указе о причинах отставки не говорится:





"Освободить Бутарева Александра Михайловича от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Минской области в связи с выходом в отставку".

Александр Бутарев стал помощником Лукашенко 5 апреля 2021 года. До этого он был председателем райисполкома у себя на родине, в Горках. Бутареву 49 лет. Закончил сельхозакадемию, работал в колхозах, потом Шкловском и Круглянском райисполкомах, был инспектором Совмина по Витебской области, после чего возглавил Кировский райисполком и в 2019 году — родной район.





До Бутарева должность помощника по Минской области занимал небезызвестный генерал-майор милиции Игорь Евсеев, прославившийся участием в жестоких разгонах "площади" 2010 года и молчаливых акций в 2012-м.



