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В Минске 3 июля будет салют, пройдут выставка военной техники и концерты
30.06.2021 10:29 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Рядом со стелой "Минск — город-герой" монтируется сцена и устанавливается аппаратура, с 1 июля там начнутся репетиции праздничного концерта. Еще одна сцена для выступлений размещена на площадке у Дворца спорта,
В местах гуляний развернут мобильные торговые точки, будут проводиться конкурсы и выступать творческие коллективы. Городские площадки будут открыты для посетителей с 12:00 до 24:00.
С 18:00 до 20:00 на площадке у стелы "Минск — город-герой" зрители смогут увидеть выступлением знаменитого российского коллектива "Хор Турецкого", а с 21:00 на сцену выйдут ведущие белорусские артисты и гости из РФ.
Завершится празднование Дня Республики в столице салютом, который будет организован в 6 точках города: в парке им. Уго Чавеса, в парке им. М. Павлова, в парке Победы, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки.
Судя по словам чиновника, парад в городе проходить не будет.
Кроме того, с 29 июня по 10 июля ветераны
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Рядом со стелой "Минск — город-герой" монтируется сцена и устанавливается аппаратура, с 1 июля там начнутся репетиции праздничного концерта. Еще одна сцена для...
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