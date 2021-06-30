В Минске 3 июля будет салют, пройдут выставка военной техники и концерты

Источник материала: Смартпресс

Рядом со стелой "Минск — город-герой" монтируется сцена и устанавливается аппаратура, с 1 июля там начнутся репетиции праздничного концерта. Еще одна сцена для выступлений размещена на площадке у Дворца спорта, рассказал агентству "Минск-Новости" начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

В местах гуляний развернут мобильные торговые точки, будут проводиться конкурсы и выступать творческие коллективы. Городские площадки будут открыты для посетителей с 12:00 до 24:00.

С 18:00 до 20:00 на площадке у стелы "Минск — город-герой" зрители смогут увидеть выступлением знаменитого российского коллектива "Хор Турецкого", а с 21:00 на сцену выйдут ведущие белорусские артисты и гости из РФ.

Завершится празднование Дня Республики в столице салютом, который будет организован в 6 точках города: в парке им. Уго Чавеса, в парке им. М. Павлова, в парке Победы, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки.

Судя по словам чиновника, парад в городе проходить не будет.

Кроме того, с 29 июня по 10 июля ветераны могут бесплатно посетить общие отделения бань.