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Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
30.06.2021 10:29 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Беларусь с 1 июля текущего года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, это следует из постановления Совмина,
Согласно документу, ставка экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составит $61,5 за 1 т (ранее – $58,8), прямогонный бензин – $33,8 за 1 т (ранее – $32,3). Пошлины на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла вырастут до $18,4 за 1 т (ранее – $17,6).
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
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Беларусь с 1 июля текущего года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического...
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