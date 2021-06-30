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Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30.06.2021 10:29 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Беларусь с 1 июля текущего года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, это следует из постановления Совмина, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портал.

Согласно документу, ставка экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составит $61,5 за 1 т (ранее – $58,8), прямогонный бензин – $33,8 за 1 т (ранее – $32,3). Пошлины на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла вырастут до $18,4 за 1 т (ранее – $17,6).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Предыдущий раз ставки пошлин менялись в июне - тоже были повышены.

 
 
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Беларусь с 1 июля текущего года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического...
 
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