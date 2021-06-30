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Начальница почты в агрогородке на Гомельщине за несколько лет присвоила около Br200 тыс. под видом "банковских вкладов"

30.06.2021 10:29 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Начальница почты в агрогородке на Гомельщине брала деньги у односельчан для "банковских вкладов", но на самом деле оставляла их себе. Теперь расследуется уголовное дело, сообщили в УСК.

Обвиняется в коррупции уволенная руководительница отделения почтовой связи в агрогородке Любань Октябрьского района. Согласно материалам дела, "уроженка Любани на протяжении 27 лет возглавляла местное почтовое отделение и пользовалась доверием у сельчан". 

Девять лет назад она "стала активно предлагать посетителям почты услуги по оформлению банковских вкладов". Убеждала, что безопасно хранить деньги именно в банке, говорила о повышенной процентной ставке для сельчан. 

"При обращении клиента для открытия банковского вклада начальник отделения почты принимала от него деньги и создавала видимость совершения вкладных операций, после чего выдавала фиктивный договор. Полученные деньги присваивала себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению", - рассказали в УСК. 

До марта 2021 года женщина "оформила" не менее 28 банковских вкладов на общую сумму Br198 тыс. Часть денег под видом начисленных процентов она передала обратившимся к ней "вкладчикам".

 
 
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Начальница почты в агрогородке на Гомельщине брала деньги у односельчан для "банковских вкладов", но на самом деле оставляла их себе. Теперь расследуется...
 
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