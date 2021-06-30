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Пространство для реализации любых идей. В Гомеле открылся технопарк «Коралл»

30.06.2021 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый импульс для развития экономики. Технопарк «Коралл» открыли 29 июня в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пространство для реализации любых идей. В Гомеле открылся технопарк «Коралл»

Комплекс разместился на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» и не только повысил ее привлекательность для потенциальных резидентов, но и выступил своеобразным приглашением к созданию различных коллабораций и стартапов для уже существующих предприятий.

Пространство для реализации любых идей. В Гомеле открылся технопарк «Коралл»

На «Коралле» создано компактное пространство для реализации любых идей. Здесь есть все: от офисов, конференц-залов и переговорных до современных лабораторий и производственных помещений. «Коралл» с первых дней открывает на своей базе также детский технопарк – первый в Беларуси.

Пространство для реализации любых идей. В Гомеле открылся технопарк «Коралл»

Андрей Бобович, директор технопарка «Коралл»:
Есть какие-то отдельные кружки, но закольцевать все вместе это в единую систему от дошкольного образования, школы, гимназии и до вуза. Мы пытаемся это сделать на базе нашего технопарка. Мы начинали с одного резидента сегодня их семь.

Пространство для реализации любых идей. В Гомеле открылся технопарк «Коралл»

Заниматься робототехникой, электроникой, обучаться информационным технологиям здесь будут 500 детей. Накануне в детском технопарке прошел день открытых дверей. Познакомиться с его возможностями приехали около трех тысяч ребят из Гомеля и районов области.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Новый импульс для развития экономики. Технопарк «Коралл» открыли 29 июня в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплекс...
 
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