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Вынесен приговор минчанке, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ольгу Селеневу, которую обвиняли в том, что она, «поддавшись влиянию деструктивных телеграм-каналов», выселила Алину Касьянчик, осудили на 2 года домашней химии.

Решение вынес Заводской суд Минска.

Вынесен приговор минчанке, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора

Ольга Селенева. Фото Радыё Свабода

Уголовное дело было возбуждено по ст. 190 УК РБ («Нарушение равноправия граждан»), которая применяется крайне редко. Ответчиком была минчанка Ольга Селенева, отказавшая в аренде помощнику прокурора Алине Касьянчик, которая ранее была обвинителем по ряду резонансных судов над политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Ольгу Селеневу, которую обвиняли в том, что она, «поддавшись влиянию деструктивных телеграм-каналов», выселила Алину Касьянчик, осудили на 2 года домашней химии.
 
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