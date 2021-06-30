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Доллар и евро растут вторые торги подряд

30.06.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 30 июня американская и европейская валюты демонстрируют рост на торгах БВФБ.

Доллар и евро растут вторые торги подряд

Доллар добавляет еще 0,004 пункта — 2,5352 белорусского рубля, а евро 0,0025 пункта — 3,0174 белорусского рубля.

Российский рубль теряет 0,01 пункта — 3,4863 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Утром 30 июня американская и европейская валюты демонстрируют рост на торгах БВФБ.
 
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