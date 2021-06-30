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Доллар и евро растут вторые торги подряд
Источник материала: Навiны
Утром 30 июня американская и европейская валюты демонстрируют рост на торгах БВФБ.
Доллар добавляет еще 0,004 пункта — 2,5352 белорусского рубля, а евро 0,0025 пункта — 3,0174 белорусского рубля.
Российский рубль теряет 0,01 пункта — 3,4863 белорусского рубля за 100 российских.
На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Утром 30 июня американская и европейская валюты демонстрируют рост на торгах БВФБ.
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