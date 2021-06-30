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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 1 июля: коммерческая выгода у Тельцов и Весов, а также напряженный день у Стрельцов Близнецы завтра приложат максимум усилий для того, чтобы быть в центре внимания.

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