Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

«А тогда еще не было груди. Даже не верится», – подписала снимок Анна Семенович.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семенович показала редкое фото «без груди» На архивных кадрах звезда запечатлена в подростковом возрасте.

На архивных кадрах звезда запечатлена в подростковом возрасте во время отдыха на море. Фото она опубликовала в сториз.Ранее Семенович признавалась, что делала операцию по уменьшению груди, поскольку страдала от гигантомастии (из-за этой патологии у певицы постоянно увеличивались молочные железы).