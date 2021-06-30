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Семенович показала редкое фото «без груди»

30.06.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Семенович показала редкое фото «без груди»
Фото из социальных сетей
Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram редким снимком, признавшись, что не может на нем узнать себя.

На архивных кадрах звезда запечатлена в подростковом возрасте во время отдыха на море. Фото она опубликовала в сториз.

«А тогда еще не было груди. Даже не верится», – подписала снимок Анна Семенович.


Ранее Семенович признавалась, что делала операцию по уменьшению груди, поскольку страдала от гигантомастии (из-за этой патологии у певицы постоянно увеличивались молочные железы).

Семенович показала редкое фото «без груди»
 
 
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На архивных кадрах звезда запечатлена в подростковом возрасте.
 
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