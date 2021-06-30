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Семенович показала редкое фото «без груди»
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
На архивных кадрах звезда запечатлена в подростковом возрасте во время отдыха на море. Фото она опубликовала в сториз.
«А тогда еще не было груди. Даже не верится», – подписала снимок Анна Семенович.
Ранее Семенович признавалась, что делала операцию по уменьшению груди, поскольку страдала от гигантомастии (из-за этой патологии у певицы постоянно увеличивались молочные железы).
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На архивных кадрах звезда запечатлена в подростковом возрасте.
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