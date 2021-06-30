Источник материала: UDF



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"Министерство транспорта выпустило распоряжение, предлагающее запретить продажу пассажирских авиабилетов, включая авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями), между США и Белоруссией", - говорится в тексте.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минтранс США предложил запретить авиасообщение с Беларусью Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.

Согласно документу, распоряжение основано на решении Госдепартамента о том, что в свете изменения маршрута рейса Ryanair 23 мая "в интересах внешней политики США будет ограничить транспортное сообщение между США и Беларусью".Вместе с тем "запрет предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, соответствующих национальным интересам США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.