Источник материала: UDF



Фото: pasienis.lt

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские пограничники сообщили о задержании очередных групп нелегальных мигрантов В первой группе один из беженцев представился гражданином Турции, остальные — гражданами Ирака.

В первой группе, задержанной во вторник утром, один из беженцев представился гражданином Турции, остальные — гражданами Ирака. Мигранты ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве.Две другие группы были задержаны утром в среду. По предварительным данным, это могут быть таджики и чеченцы. Национальности еще 10 человек уточняются.В этом году в Литву пытались въехать 636 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это число почти в восемь раз выше, чем было за весь 2020 год. Среди задержанных в этом году наибольшее количество составляют граждане Ирака — 408. Нелегально перешли границу и обратились за убежищем 43 белоруса, сообщает пограничная служба Литвы.