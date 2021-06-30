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Литовские пограничники сообщили о задержании очередных групп нелегальных мигрантов

30.06.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литовские пограничники сообщили о задержании очередных групп нелегальных мигрантов
Фото: pasienis.lt
Литовские пограничники заявили, что на границе с Беларусью задержаны еще три группы нелегальных мигрантов, всего 36 человек.

В первой группе, задержанной во вторник утром, один из беженцев представился гражданином Турции, остальные — гражданами Ирака. Мигранты ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве.

Две другие группы были задержаны утром в среду. По предварительным данным, это могут быть таджики и чеченцы. Национальности еще 10 человек уточняются.

В этом году в Литву пытались въехать 636 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это число почти в восемь раз выше, чем было за весь 2020 год. Среди задержанных в этом году наибольшее количество составляют граждане Ирака — 408. Нелегально перешли границу и обратились за убежищем 43 белоруса, сообщает пограничная служба Литвы.
 
 
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В первой группе один из беженцев представился гражданином Турции, остальные — гражданами Ирака.
 
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