Источник материала: UDF



Обвиняемая и потерпевший в суде

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За комментарий в «Одноклассниках» женщину приговорили к полутора годам домашней химии Потерпевший милиционер настаивает на привлечении к ответственности всех 97 комментаторов.

Дело вела судья, сторону гособвинения представлял прокурор Дмитрий Ефимов. Потерпевшим по делу проходил майор милиции Дрогичинского РОВДОбвиняемая от услуг адвоката отказалась.Согласно обвинению,14 августа 2020 года разместила комментарий в социальной сети «Одноклассники» под фото Юрия Чернышкова. По оценке эксперта, комментарий содержал негативную оценку сотрудника милиции.На строгом приговоре для Демидчик милиционер не настаивал, но запросил компенсацию нанесенного морального вреда в размере 2000 рублей, так как сильно пострадал его имидж.Оказалось, что под фото с изображением Чернышкова, было оставлено 97 комментариев, всех виновных он намерен разыскать и привлечь к ответственности. Суд над Татьяной Демидчик — это уже пятый процесс, на котором Юрий Чернышков проходит потерпевшим.Обвиняемая согласилась с выплатой компенсации, но отметила, что сумма для выплаты очень большая, так как ее зарплата составляет лишь 250 рублей.После ознакомления с письменными материалами дела, прокурор Дмитрий Ефимов в прениях сторон просил назначить наказание для Татьяны Демидчик в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на один год и шесть месяцев, а также удовлетворить иск на компенсацию морального вреда из принципов разумности и справедливости.В итоге суд постановил признать Татьяну Демидчик виновной в совершении преступления по ст. 369 УК и приговорил ее к полутора годам домашней химии. Кроме того женщина должна выплатить компенсацию потерпевшему в размере 1500 рублей.