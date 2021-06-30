ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врачи выяснили, какой кофе поможет вам похудеть

30.06.2021 10:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Врачи выяснили, какой кофе поможет вам похудеть
Фото: freepik
Врач-нутрициолог рассказал о пользе кофе для похудения. Напиток, утверждает эксперт, способен разгонять наш метаболизм, что помогает сжигать калории, становиться стройнее и подтянутее. Какой кофе выбрать, как правильно его пить - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет Sarasotamagazine.

Какой кофе поможет нормализовать вес


По мнению врача-нутрициолога Дональда Мэнки, кофе действительно обладает способностью стимулировать обмен веществ. И лучшим помощником в этом деле станет черный кофе - без молока, сахара и всяких сиропов.

Эксперт говорит, что в таком напитке всего две калории, но при этом много витамина B12 и магния. Эти элементы помогают нашему организму перерабатывать пищу в энергию.

"Но, конечно, чем больше сахара, сливок или молока вы добавите, тем больше калорий вы получите", - отметил Мэнки.


Отметим, что учеными доказано - кофе подавляет аппетит и сохраняет энергию, даже когда ее поступает мало из продуктов.

Кроме черного кофе метаболизм поможет улучшить также зеленый чай. Эти два напитка (помимо простой воды) диетологи разрешают употреблять между приемами пищи.

Кофе лучше не злоупотреблять


Согласно некоторым исследованиям, кофе может вызывать проблемы с глазами, если у вас есть такая предрасположенность и вы злоупотребляете напитком.

Кроме того излишнее увлечение напитком может спровоцировать приступы мигрени.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кофе подавляет аппетит и сохраняет энергию, даже когда ее поступает мало из продуктов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовские пограничники задержали еще 36 нелегальных мигрантов, пришедших с белорусской стороны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by