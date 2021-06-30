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В Минске возбудили уголовное дело за публикацию личных данных прокурора

30.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных прокурорского работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела участник одного из Telegram-каналов в июне 2021 года без согласия потерпевшей разместил в интернете ее фотографию, информацию о месте работы, занимаемой должности, адресе места жительства и номере мобильного телефона.

Эти сведения, составляющие личную тайну, были распространены в связи с выполнением прокурорским работником должностных обязанностей, уточнили в прокуратуре, добавив, что тем самым причинен существенный вред правам, свободам и законным интересам потерпевшей.

С учетом действия закона во времени противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.203-1 УК.

Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в УСК по городу Минску.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Участник одного из Telegram-каналов в июне 2021 года без согласия потерпевшей разместил в интернете ее фотографию, информацию о месте работы, занимаемой должности,...
 
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