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В Словакии провели испытания летающего кабриолета

30.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гибридный автомобиль-самолет AirCar совершил 35-минутный перелет между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе, сообщает ВВС.

AirCar, сконструированный в форме кабриолета, оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе. Его создатель профессор Стефан Кляйн сообщил, что автомобиль может пролететь около 1 тыс. км на высоте 2,5 км и на данный момент наработал в воздухе 40 часов.

AirCar может перевозить двух человек. Машина может не только летать, но и ехать по земле. В отличие от представленных ранее рядом компаний прототипов летающих такси, AirCar не может взлетать и приземляться вертикально и требует взлетно-посадочной полосы. При этом трансформация из автомобиля в самолет занимает две минуты и 15 секунд.-0-

В Словакии провели испытания летающего кабриолета
Скриншот из видео ВВС

В Словакии провели испытания летающего кабриолета
Скриншот из видео ВВС

 
Теги: Минск
 
 
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Его создатель профессор Стефан Кляйн сообщил, что автомобиль может пролететь около 1 тыс. км на высоте 2,5 км и на данный момент наработал в воздухе 40 часов.
 
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