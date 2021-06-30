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Могилевчанин брал крупные суммы в долг под предлогом развития бизнеса и не возвращал

30.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял у знакомых крупные суммы денег в долг и не вернул, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

"С заявлениями в милицию обратились сразу несколько граждан, у которых один и тот же мужчина на протяжении нескольких лет брал в долг крупные суммы денег, однако в итоге ничего не вернул, - отметили собеседники. - В результате 33-летняя могилевчанка лишилась более Br9,5 тыс., а 34-летний житель областного центра - почти Br24 тыс.".

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что крупную наличную сумму граждане одолжили своему знакомому, 34-летнему нигде не работающему местному жителю. Оказалось, что последний периодически занимал у них деньги под предлогом развития собственного бизнеса, а также неоднократно просил потерпевшую оформлять на свое имя кредиты, в которых ему, как нигде не работающему человеку, отказывал банк. Могилевчанин убеждал знакомых в своем тяжелом материальном положении и просил о помощи, обязуясь рассчитаться позже и исправно погасить в банке взятые кредиты.

Правоохранителям удалось найти еще двух человек, у которых гражданин брал деньги в долг. Выяснилось, что он и правда неоднократно пытался организовать свой предпринимательский бизнес. Мужчина занимал деньги на изготовление рыболовных принадлежностей и работал таксистом в столице, но каждый раз его ждала очередная неудача. Так, рыболовные снасти не пользовались спросом, а купленный новый автомобиль пострадал в ДТП, после которого восстанавливать машину мужчине было не за что.

"Материальное положение гражданина на сегодня оставляет желать лучшего: являясь государственным должником, он не выплачивал свои многочисленные штрафы по линии ГАИ, - уточнили собеседники. - Сам житель областного центра утверждает, что не скрывался от ответственности, просто у него не было денег, чтобы разрешить затянувшиеся конфликтные ситуации. К слову, за прошедшее время одна из потерпевших заявительниц уже успела самостоятельно оплатить чужой кредит, теперь ей предстоит погашать и второй".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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