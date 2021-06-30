ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура Брестской области выявила факты неэффективного использования сельскохозяйственных земель

30.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила факты неэффективного использования сельскохозяйственных земель. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области насчитывается более 1,2 млн га земель сельхозназначения, это около 40% общей площади региона. Проверяя их состояние с учетом сведений земельно-информационной системы "Геопортал", прокуроры выявили факты зарастания пахотных и улучшенных луговых земель в Барановичском, Брестском, Березовском, Ганцевичском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Лунинецком, Ляховичском, Пружанском и Столинском районах. Обнаружено 56 участков неиспользуемых земель на 1,4 тыс. га.

Во время проверки вскрыты факты несвоевременного и недостаточного проведения хозяйствами необходимых агротехнических мероприятий, а также отсутствия должного контроля за охраной и использованием земель.

Прокуроры внесли 15 актов реагирования. Потребовали решить вопрос о вовлечении неиспользуемых земель в оборот и привлечь к дисциплинарной ответственности более 25 должностных лиц.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время проверки вскрыты факты несвоевременного и недостаточного проведения хозяйствами необходимых агротехнических мероприятий, а также отсутствия должного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студэнтка юрфаку БДУ са сцэны падзякавала палітвязьню-юрысту Максіму Знаку і звольненым выкладчыкам. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by