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Внешний госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 2,5%, внутренний – вырос на 16,8%

30.06.2021 11:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2021 года составил 57,4 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,7%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.

В январе-мае 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $194,1 млн: $123,2 млн – правительства Российской Федерации; $55,3 млн – МБРР; $13,7 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $1,9 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-мае 2021 года составило $700,5 млн: $310,2 млн – правительства и банков Российской Федерации; $214,4 млн – банков Китая; $112,1 млн – ЕФСР; $59,9 млн – МБРР; $3,2 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2021 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.

В январе-мае 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $729,0 млн и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $23,0 млн и 92,2 млн рублей.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 июня 2021 года составил 57,4 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,7%.
 
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