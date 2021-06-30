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Первый президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце
Источник материала: Партизан
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце. Об этом журналисту
На вопрос, действительно ли Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, Арестович ответил: "Факт подтверждаем, но подробности не комментируем".
По его словам, операция прошла вчера. Именно поэтому 87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.
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Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце. Об этом журналисту...
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