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Глава МИД Германии проспорил ящик пива после победы Англии над командой ФРГ

30.06.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проспорил английскому коллеге Доминику Раабу ящик пива после поражения сборной Германии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.



"Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Ящик пива для победителя матча Англия - Германия", - написал в своем Twitter Маас.

Он добавил, что разделяет позицию Рааба почти по всем международным вопросам, кроме футбола. "Уже семь игр подряд Германия не проигрывала Англии на "Уэмбли". Продолжайте в том же духе!" – сказал Маас.

"Мы ставим ящик пива от пивоварни Big Smoke Brew. Вперед, Англия!" - ответил Рааб на предложение главы МИД ФРГ.

Встреча на стадионе "Уэмбли" завершилась победой английской сборной со счетом 2:0.
 
 
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проспорил английскому коллеге Доминику Раабу ящик пива после поражения сборной Германии в 1/8 финала чемпионата Европы по...
 
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