Глава МИД Германии проспорил ящик пива после победы Англии над командой ФРГ









"Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Ящик пива для победителя матча Англия - Германия", - написал в своем Twitter Маас.





Он добавил, что разделяет позицию Рааба почти по всем международным вопросам, кроме футбола. "Уже семь игр подряд Германия не проигрывала Англии на "Уэмбли". Продолжайте в том же духе!" – сказал Маас.





"Мы ставим ящик пива от пивоварни Big Smoke Brew. Вперед, Англия!" - ответил Рааб на предложение главы МИД ФРГ.





Встреча на стадионе "Уэмбли" завершилась победой английской сборной со счетом 2:0.