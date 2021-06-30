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Глава МИД Германии проспорил ящик пива после победы Англии над командой ФРГ
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проспорил английскому коллеге Доминику Раабу ящик пива после поражения сборной Германии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
"Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Ящик пива для победителя матча Англия - Германия", - написал в своем Twitter Маас.
Он добавил, что разделяет позицию Рааба почти по всем международным вопросам, кроме футбола. "Уже семь игр подряд Германия не проигрывала Англии на "Уэмбли". Продолжайте в том же духе!" – сказал Маас.
"Мы ставим ящик пива от пивоварни Big Smoke Brew. Вперед, Англия!" - ответил Рааб на предложение главы МИД ФРГ.
Встреча на стадионе "Уэмбли" завершилась победой английской сборной со счетом 2:0.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проспорил английскому коллеге Доминику Раабу ящик пива после поражения сборной Германии в 1/8 финала чемпионата Европы по...
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