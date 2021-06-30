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«Северный берег» будут строить до 2040 года. Минск подписал инвестдоговор с арабским бизнесменом

30.06.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подписан договор о строительстве в Минске комплекса «Северный берег». Об этом стало известно из официального телеграм-канала Мингорисполкома.



Глава города Владимир Кухарев и Мухаммед аль-Аббар оформили сделку новой огромной стройки в Минске. Проект «Северный берег» стоит около 4 миллиардов евро. Комплекс будет располагаться в северной части города на территории в границах МКАД — просп. Победителей — ул. Орловской — Цнянского водохранилища.

В составе комплекса предусмотрено возведение Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли, зданий общественно-делового назначения, социальных объектов, жилых домов с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. Реализовать проект предполагается в течение 2021−2040 годов.

«Северный берег» — это проект «умного города» арабского бизнесмена Али аль Аббара. В нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Александр Лукашенко одобрил реализацию проекта еще осенью 2020 году.

Изначально говорилось, что реализовывать проект будет компания Emaar Properties из ОАЭ, директором которым является Али аль Аббар, но, как оказалось, заказчиком строительства тогда был ООО «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в структуру «Дана Холдингз». Сам Али аль Аббар отрицал причастность «Дана Холдингз» к проекту.
 
Теги: Минск
 
 
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Подписан договор о строительстве в Минске комплекса «Северный берег». Об этом стало известно из официального телеграм-канала Мингорисполкома.
 
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