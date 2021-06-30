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Театр абсурда: вынесли приговор минчанке, выселившей из СОБСТВЕННОЙ квартиры помощницу прокурора

30.06.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанку Ольгу Синелеву, выселившую из съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, приговорили к двум годам "домашней химии".

Театр абсурда: вынесли приговор минчанке, выселившей из СОБСТВЕННОЙ квартиры помощницу прокурора
Алина Касьянчик
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34-летнюю минчанку Ольгу Синелеву признали виновной в нарушений прав граждан. Она попросила съехать со съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, которая была гособвинителем по резонансным делам, связанным с политикой. Приговор суда — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ранее Ольга судима не была, она сейчас в декретном отпуске.

По версии следствия, съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов» — и потребовала от Касьянчик освободить снимаемое жилье.

Алина Касьянчик была гособвинителем по делу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Их стрим с «Площади Перемен» признали преступлением и дали по два года колонии. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи «Не забудем» недалеко от места, где погиб Александр Тарайковский.

— Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у потерпевшей иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение, — указывала Генпрокуратура.

Судили Ольгу Синелеву за "нарушение равноправия граждан" (ст. 190 УК). По данной статье обязательным является причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, в том числе отказ от предоставления жилья. Процесс проходил в закрытом режиме, чтобы не оглашать публично данные потерпевшей.

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во время первого заседания суда, до того, как "закрыли" дело

Как стало известно TUT.BY еще до суда, конфликта у владелицы квартиры и квартиросъемщицы не было. Алине Касьянчик было предложено съехать, она согласилась, и когда нашла другое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. 

И лишь спустя какое-то время было возбуждено уголовное дело по признаку "дискриминации" сотрудницы прокуратуры. Видимо, долго пришлось искать подходящую статью.
 
Теги: Минск
 
 
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Минчанку Ольгу Синелеву, выселившую из съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, приговорили к двум годам "домашней химии".
 
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