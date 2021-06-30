Театр абсурда: вынесли приговор минчанке, выселившей из СОБСТВЕННОЙ квартиры помощницу прокурора

34-летнюю минчанку Ольгу Синелеву признали виновной в нарушений прав граждан. Она попросила съехать со съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, которая была гособвинителем по резонансным делам, связанным с политикой. Приговор суда — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ранее Ольга судима не была, она сейчас в декретном отпуске.





По версии следствия, съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов» — и потребовала от Касьянчик освободить снимаемое жилье.





Алина Касьянчик была гособвинителем по делу журналистов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Их стрим с «Площади Перемен» признали преступлением и дали по два года колонии. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи «Не забудем» недалеко от места, где погиб Александр Тарайковский.





— Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у потерпевшей иного жилья в Минске , потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение, — указывала Генпрокуратура.





Судили Ольгу Синелеву за "нарушение равноправия граждан" (ст. 190 УК). По данной статье обязательным является причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, в том числе отказ от предоставления жилья. Процесс проходил в закрытом режиме, чтобы не оглашать публично данные потерпевшей.





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во время первого заседания суда, до того, как "закрыли" дело





TUT.BY еще до суда, конфликта у владелицы квартиры и квартиросъемщицы не было. Алине Касьянчик было предложено съехать, она согласилась, и когда нашла другое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. Как стало известноеще до суда,Алине Касьянчик было предложено съехать, она согласилась, и когда нашла другое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон.





И лишь спустя какое-то время было возбуждено уголовное дело по признаку "дискриминации" сотрудницы прокуратуры. Видимо, долго пришлось искать подходящую статью.







