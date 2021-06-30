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Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100 лет стратегически важной отрасли Беларуси. Президент поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент также отметил, что работники экономических органов, разумно адаптируясь к новым вызовам, помогают не утрачивать основы и преемственность белорусской социально-экономической модели.
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Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным праздником
Новости Беларуси. 100 лет стратегически важной отрасли Беларуси. Президент поздравил работников и ветеранов экономических органов страны с профессиональным...
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