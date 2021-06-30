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30 июня билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До самого известного фестиваля белорусского лета остается чуть больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Билеты уже давно в продаже. А 30 июня организаторы Славянского базара для всех поклонников и гостей ежегодного праздника, который ждут и которым дорожат не только белорусы, делают подарок. Возможность именно в этот день приобрести билеты на все мероприятия летнего амфитеатра по сниженной цене.
Подробную информацию можно найти на сайтах фестиваля, билетных операторов и центра культуры «Витебск». Напомним, 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский Базар» стартует 15 июля. Ожидается, что в форуме примут участие представители 33 стран – это на 10 больше, чем годом ранее.
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Новости Беларуси. До самого известного фестиваля белорусского лета остается чуть больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты уже...
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