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30 июня билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой

30.06.2021 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До самого известного фестиваля белорусского лета остается чуть больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты уже давно в продаже. А 30 июня организаторы Славянского базара для всех поклонников и гостей ежегодного праздника, который ждут и которым дорожат не только белорусы, делают подарок. Возможность именно в этот день приобрести билеты на все мероприятия летнего амфитеатра по сниженной цене.

30 июня билеты на «Славянский базар» можно купить со скидкой

Подробную информацию можно найти на сайтах фестиваля, билетных операторов и центра культуры «Витебск». Напомним, 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский Базар» стартует 15 июля. Ожидается, что в форуме примут участие представители 33 стран – это на 10 больше, чем годом ранее.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. До самого известного фестиваля белорусского лета остается чуть больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты уже...
 
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