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Республиканский бюджет Беларуси в январе-мае исполнен с дефицитом Br1 млрд или 1,6% ВВП

30.06.2021 11:13 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Республиканский бюджет Беларуси в январе-мае 2021 года исполнен с дефицитом Br1 млрд (1,6% ВВП), сообщило министерство финансов.

Доходы республиканского бюджета по итогам января-мая составили Br10,8 млрд (45,7% уточненного годового плана), расходы – Br11,8 млрд (39,8% уточненного плана).

Поступление НДС в январе-мае в республиканский бюджет составило Br4 млрд 648,9 млн (44,3% от годового плана), акцизов – Br1,38 млрд (43,3%), налога на прибыль –  Br517,5 млн (52,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2 млрд 220,6 млн (55,1%).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность составили Br6 млрд 816 млн (44,3% плана), на финансирование национальной экономики – Br1 млрд 417,2 млн (35,3%), социальной сферы – Br1 млрд 950,9 млн (35,2%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-мае 2021 года исполнен с профицитом Br0,1 млрд (доходы составили Br7,9 млрд, расходы – Br7,8 млрд).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) исполнен с дефицитом Br0,1 млрд при доходах Br24 млрд (44,2% уточненного годового плана) и расходах Br24,1 млрд (40% плана).

Как сообщалось, республиканский бюджет на 2020 год был исполнен с дефицитом Br1,9 млрд (1,3% ВВП).

Бюджет-2021 принят с дефицитом Br4 млрд (2,6% прогнозного ВВП).

 
 
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Республиканский бюджет Беларуси в январе-мае 2021 года исполнен с дефицитом Br1 млрд (1,6% ВВП), сообщило министерство финансов. Доходы республиканского...
 
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